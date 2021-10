Quase linchado por abusar de menor

F » Felipe Pereira

Uma menina de 12 anos, que estava desaparecida desde a última sexta-feira , foi encontrada amarrada, nua, embaixo da cama de um homem, de 40 anos, que abusava sexualmente dela, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais. A adolescente foi encontrada domingo, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e o suspeito foi preso após ser quase linchado.

Na sexta-feira, a avó da garota foi à 4ª Delegacia de Igarapé para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Ela contou que havia deixado a menina com o avô e foi para a igreja. Quando voltou, às 21h30, a neta não estava mais lá. Publicações foram feitas em perfis de Facebook e compartilhamentos no WhatsApp.

Ainda segundo o relato, a jovem já havia sido estuprada por um membro da igreja, de 40 anos, que dizia que se casaria com a menina quando ela atingisse a maioridade. A avó não explicou às autoridades se o avô da adolescente sabia disso, ou como a garota conseguiu sair de casa.

No mesmo dia, uma viatura da Polícia Militar (PM) foi até o endereço do homem, em busca da menina e dele, mas nada foi encontrado. Porém, no domingo, a PM foi acionada para conter uma briga generalizada que acontecia na rua. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem sendo espancado por três rapazes. Eles teriam descoberto que algumas roupas, uma mochila e o telefone celular da garota estavam no carro dele, e atacaram o suspeito.

Aos policiais, o membro da igreja disse que não sabia onde a garota estava, mas, em uma busca na casa, a adolescente foi encontrada nua e amarrada embaixo da cama, no quarto dele. Ela disse que foi à casa do homem por livre e espontânea vontade na sexta-feira, mas que, quando disse que queria sair, foi obrigada a ficar e amarrada. A adolescente afirmou que se relacionava com o homem desde dezembro do ano passado.