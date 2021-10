Nova vacinaÃ§Ã£o em 2022

M » MARIA EDUARDA CARDIM

Ainda finalizando a vacinação da população contra a covid-19, o Ministério da Saúde pretende revacinar os brasileiros em 2022 e, para isso, já começou a procurar laboratórios para uma nova compra de vacinas. Segundo indicou o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, o governo federal poderá usar o orçamento de 2021 para comprar os imunizantes do ano que vem.

“A gente tem uma proposta de lei orçamentária para o ano de 2022 e a tem conversado bastante com o Ministério da Economia. Se a gente fechar um contrato este ano, seria feito com orçamento de 2021”, disse o secretário a jornalistas, em frente ao Ministério da Saúde. Segundo Cruz, não faltará orçamento para essa nova compra de vacinas.

“A mensagem de tranquilidade é não só com o compromisso do Ministério da Saúde de trabalhar firme para a aquisição dessas vacinas, mas também um compromisso assumido pelo Ministério da Economia de que não faltará orçamento para a aquisição dessas vacinas para 2022”, completou. Uma revacinação já era considerada pela pasta.

Em junho, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse, em audiência na Comissão Temporária da Covid-19 do Senado, que já traçava um panorama para 2022 e contava com a produção de vacinas da AstraZeneca pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com o ingrediente farmacêutico ativo (IFA) produzido no Brasil, e também com negociações com farmacêuticas como a Pfizer e a Moderna.

Ontem, o ministro retornou ao Brasil depois de testar positivo para a covid-19 e cumprir isolamento em Nova York, onde integrou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que participou da cerimônia de abertura da assembleia-geral das Nações Unidas. Queiroga descobriu que estava infectado em 21 de setembro, já prestes a voltar ao Brasil. O ministro foi uma das quatro pessoas da comitiva de Bolsonaro que foram infectadas.