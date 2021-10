Avô engravida própria neta de apenas 10 anos

ID Ivan Drummond - Estado de Minas

(crédito: PCMG/Divulgação)

Um avô materno, que vinha violentando sexualmente a neta, de apenas 10 anos, foi preso pela Polícia Civil em Araxá, no Alto Paranaíba. Os abusos, segundo a denúncia, vinham acontecendo já há alguns meses e a vítima estava grávida.

As investigações tiveram início a partir de uma denúncia feita à Polícia Civil por membros da família, que perceberam mudanças corporais na vítima.



A partir daí, foram tomadas providências com a instauração de inquérito. Com as provas obtidas, a criança foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, de Araxá, para exames médicos, e realizado o acionamento dos órgãos de proteção do município.



As investigações apontaram que a vítima vinha sofrendo violência sexual por meio de conjunção carnal, violência que resultou na gravidez.