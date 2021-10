Duas crianças e um homem morrem após caírem em buraco de lama

AO Amanda Oliveira

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um buraco recém-aterrado e chuvas fortes provocaram um trágico acidente na região de Rondon, município no noroeste do Paraná. Duas crianças, de 8 e 11 anos, e um homem de 33 anos morreram após caírem em um buraco de lama, com aproximadamente 4m de profundidade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as crianças brincavam no local quando a menor caiu na vala. Ao tentar resgatar a irmã, a mais velha também se desequilibrou. A outra vítima que passava pelo local tentou socorrer as duas, mas não conseguiu sair e acabou se afogando.

O chefe do Corpo de Bombeiros, Marcos Barroco, afirmou que o terreno pertencia a uma empresa de gênero alimentício, mas era utilizado para armazenar restos de obra. "Eles estavam fazendo uma reforma, então, tinha muito resto de construção, ferragens, galhos, restos de madeiras também. Material pontiagudo que dificultava qualquer entrada nossa ao local. E a água turva, proveniente da chuva".

A Polícia Militar informou também que as crianças moravam na região. Os corpos das vítimas foram velados e sepultados na última segunda-feira (4/10). O caso chocou os moradores da cidade e a prefeitura decretou luto oficial de três dias.