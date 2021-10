Cavalo sobe em telhado de igreja evangélica, cai no templo e morre

TF Tim Filho - Especial para o Estado de Minas

(crédito: Reprodução Super Canal Caratinga)

Um fato inusitado culminou na morte de um cavalo na tarde desta terça-feira (5/10) em Caratinga, no Rio Doce. O equino subiu no telhado de uma igreja evangélica, chegou a dar alguns passos e despencou no interior do templo após as telhas de amianto não suportarem o peso dele. Ninguém tem ideia de como o animal subiu no telhado.

O fato ocorreu no Bairro Boa Vista, conhecido como Portelinha. O proprietário do imóvel onde se localiza a igreja, Fernando Vieira, disse que estava trabalhando em Piedade de Caratinga, município vizinho de Caratinga, quando recebeu telefonema de sua filha, contando o que havia acontecido.



“A minha menina me ligou, por volta das 13h, contando que um cavalo tinha caído do telhado da igreja. Eu deixei o trabalho e vim pra cá imediatamente e, quando cheguei, vi o cavalo caído dentro da igreja, morto”, contou Fernando Vieira.



O Serviço de Vigilância em Saúde foi chamado para comprovar a morte do animal. O médico veterinário Allyson Silveira, que esteve no local da queda, constatou que o cavalo estava morto, e morreu no momento da queda.



O Superintendente de Vigilância em Saúde, José Carlos Damasceno, disse que ocorrências com animais de grande porte são comuns na cidade. “Isso pra a gente é coisa comum e acontece com animais que não têm dono. A gente diz que esses animais não têm dono, porque nessas ocasiões o dono não aparece”, explicou.



Para chegar ao telhado, o cavalo pode ter escalado um barranco íngreme, ao lado igreja. Esta é a hipótese mais provável - e impressionante -, pois é difícil imaginar um cavalo passando por esse atalho para chegar ao telhado da igreja. Mas o fato é que ele alcançou o telhado, as telhas se quebraram e o pobre animal despencou para a morte.