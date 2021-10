Vacinados contra covid-19 no Amazonas concorrem a ingressos para jogo do Brasil

AE Agência Estado

(crédito: CBF/Divulgação)

O amazonense que estiver com a imunização contra a covid-19 em dia vai poder concorrer a ingressos para assistir, de graça, ao jogo entre Brasil e Uruguai, na Arena Amazônia, em Manaus. Lançada pelo governo do Amazonas, a campanha "Vacina Premiada" vai sortear três mil ingressos da partida marcada para o próximo dia 14, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Será o primeiro evento esportivo com público no Estado desde o início da pandemia do novo coronavírus.

"Foi uma decisão que nós tomamos para poder dar chance a todos de participarem e terem a possibilidade de conseguir um ingresso para assistir esse jogo importante, que é o primeiro da seleção brasileira com público desde o início da pandemia. É um jogo também importante porque é uma eliminatória de Copa do Mundo, é o terceiro jogo mais importante da América do Sul contra o Uruguai. Nós tomamos todas as providências sanitárias com a Fundação de Vigilância em Saúde, com a Secretaria de Saúde e também todas as medidas de segurança, com a nossa Secretária de Segurança", ressaltou o governador Wilson Lima.

O político explicou que para concorrer aos ingressos é preciso morar no Amazonas e estar com o ciclo de imunização contra a covid-19 regularizado. Poderá participar quem tiver tomado as duas doses ou dose única da vacina e aquelas pessoas que receberam a segunda dose 15 dias antes da realização do jogo, ou seja, antes de 29 de setembro. Nesse último caso, haverá triagem com teste de RT-PCR (72 horas antes do jogo) ou de antígeno (48 horas antes). Os bilhetes são uma contrapartida da CBF para o Estado, sem custo para o governo do Amazonas.

O protocolo sanitário foi elaborado pela Fundação de Vigilância em Saúde Doutora Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e é o mesmo a ser seguido pelas equipes de trabalho e para quem for comprar ingresso. Evento-teste para atividades esportivas com público no Amazonas, o clássico sul-americano deve reunir 14 mil pessoas na Arena Amazônia.

De acordo com Wilson Lima, a campanha é um presente ao torcedor amazonense e um estímulo à imunização contra a covid-19. Para ampliar o número de vacinados, o governo do Estado vem realizando mutirões da campanha "Vacina Amazonas" na capital e interior, com estrutura e servidores alocados para acelerar a vacinação, muitas vezes atendendo o público em viradões 24 horas.

As inscrições para concorrer aos ingressos começaram nesta terça-feira, a partir do lançamento da promoção, e se estendem até a próxima segunda, dia 11. Ocorrerão exclusivamente pela internet, no site www.vacinapremiada.am.gov.br.

Entre esta sexta-feira e terça, dia 12, o governo do Amazonas vai sortear, por dia, 600 ingressos para os inscritos em três horários diferentes. Os nomes dos contemplados serão divulgados nas redes sociais do governo do Estado e no site da Vacina Premiada.