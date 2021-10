Um SUS forte favorece a todos

GB Gabriela Bernardes

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Sistema Único de Saúde (SUS) terá papel preponderante no tratamento e no fornecimento de medicamentos para pessoas com doenças respiratórias graves, entre elas, a fibrose cística. É o que acredita o deputado federal Luiz Antônio Teixeira (PP-RJ), Dr. Luizinho. Para ele, é preciso valorizar o SUS, que foi e está sendo fundamental no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

“Nós precisamos, no Brasil, fazer um trabalho muito grande de organização do sistema de saúde. Encarar cada uma das doenças para perceber de que forma conseguimos, efetivamente, levar todas as alternativas terapêuticas até a ponta, desde o diagnóstico precoce até o transplante”, afirma o parlamentar, que já comandou a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Quanto mais organizado o SUS estiver, melhor será o atendimento à população.

No entender do deputado, o fortalecimento do SUS beneficiará a população em geral e, principalmente, aqueles com doenças raras que não têm condições financeiras para se tratarem. “Isso serve para todo tipo de pessoas com doenças raras que têm dependência muito forte de medicamentos que são fornecidos diretamente pelo SUS. Primeiro, pelo seu valor agregado, pois são medicações de alto custo, segundo, pela dificuldade de compra”, comenta.

Dr. Luizinho ressalta que o Sistema Único de Saúde é testado a todo momento, sobretudo para a incorporação de novas tecnologias, cujos benefícios são dar melhor qualidade de vida às pessoas com doenças graves e entender a idade média de todos. “A área da saúde é a mais impactada pelas novas tecnologias. Em todos os setores produtivos, a entrada de novos meios de tecnologia barateia o custo. Na saúde, uma nova tecnologia aumenta o custo, diferentemente de tudo o que a gente vê nas outras áreas. Obviamente que, com as pessoas vivendo mais, com o aumento da expectativa de vida e novas tecnologias, há um impacto maior na saúde e no seu custo financeiro”, frisa.

O importante, no entanto, é salvar vidas. E isso não tem preço. “Acho que a parte mais importante desse processo é que, cada vida que a gente salva, cada vida transformada, cada medicação que a gente possa utilizar para tirar um doente crônico de uma vida que estaroa alijada da sociedade, cada vida útil que vai trabalhar e produzir, temos um impacto também do ponto de vista socioeconômico para o nosso país”, afirma.

Teste do pezinho

Segundo Dr. Luizinho, uma evolução importante para o diagnóstico rápido de várias doenças foi a implementação do resultado on-line para o Teste do Pezinho, exame feito a partir do sangue coletado do calcanhar do bebê e que permite identificar diversas doenças graves. “Hoje, a mãe, por meio de um acesso simples na internet, com o número do papel-filtro e com a data de nascimento da criança, já tem o resultado. Da mesma maneira, ela pode ser avisada de forma mais breve e não fica dependendo de o sistema imprimir o exame e mandá-lo pelos Correios, para só então chegar no posto de saúde e a criança ter o diagnóstico muito tardio”, afirma.

O deputado conta que, à época em que esteve na Secretaria de Saúde do Rio, observava, em levantamentos oficiais, que 30 mil crianças por ano não realizavam o Teste do Pezinho. “Quando fomos investigar, na verdade, eram mais de 100 mil crianças que não faziam o teste. Isso é muito grave”, enfatiza. Ele ressalta, ainda, que a relevância do teste se deve, principalmente, pelo diagnóstico precoce das doenças. Por isso, o recomendado é que o exame seja realizado nos primeiros dias de vida do recém-nascido. “Tínhamos crianças que só faziam o teste com 6 meses de idade, o que atrapalhava no diagnóstico e no tratamento”, lembra.

Para o parlamentar, também é preciso investir na qualificação dos profissionais da atenção básica, a fim de melhorar o atendimento e diagnóstico. “Outro fator é o fortalecimento do diagnóstico na atenção básica. Nós precisamos melhorar a formação do nosso profissional médico para dar diagnósticos. Alguns sinais e sintomas que são detectados pelo próprio pediatra, pelo clínico ou pelo médico que está ali podem ajudar no tratamento precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a via de tratamento”, afirma.

Luta contra o tabaco

Para Dr. Luizinho, além de facilitar o acesso dos brasileiros a medicamentos e a testes que podem antecipar diagnósticos, é preciso promover uma campanha contra o uso do tabaco, que está diretamente relacionado com a prevenção de doenças pulmonares. “Essa é uma luta constante. Nós temos alguns trabalhos e projetos de lei para o aumento da carga tributária contra o tabaco e para a formação de um fundo que possa ajudar no enfrentamento dessas doenças, com os recursos específicos”, afirma.

Dados da última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), mostram que os usuários de derivados de tabaco correspondem a 12,8% dos entrevistados. O número é menor do que o registrado em 2013, de 14,9%, mas ainda muito elevado. Tanto que o número de pessoas com doenças respiratórias cresce a cada ano. O perfil básico de usuários de derivados do tabaco é de homens na faixa etária de 40 a 50 anos, sem instrução e fundamental incompleto.

“O Brasil já teve um grande avanço na redução dos fumantes, mas, com a entrada de cigarros eletrônicos, a tendência mundial é de que ocorra um retrocesso nessa área. Então, a prevenção é importante”, diz. O levantamento do Ministério da Saúde destaca o consumo de cigarro eletrônico, que utiliza substâncias com nicotina, entre jovens acima de 15 anos — 0,6% entre os entrevistados. Segundo o estudo, o uso desses produtos está concentrado em cidades maiores e em classes sociais com maior renda, indicando a vulnerabilidade dos grupos mais jovens para a dependência de nicotina.



Crianças e idosos, as principais vítimas

crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) mostram que as doenças respiratórias são uma das principais causas de internações hospitalares no país. Nos últimos anos, a incidência de problemas pulmonares graves como fibrose cística, asma grave, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e hipertensão pulmonar têm aumentado, especialmente entre crianças e idosos, afetando a qualidade de vida deles.

Cristiano Silveira, diretor de políticas públicas do Instituto Unidos Pela Vida, ressalta que a fibrose cística afeta os sistemas respiratório, digestório, hepático e geniturinário. Segundo o especialista, a fibrose cística é uma doença muito complexa, com caráter progressivo e potencialmente letal. Além disso, seu tratamento é difícil, com medicamentos caros e pede a dedicação de, ao menos 2 horas por dia, do paciente para os procedimentos. “Essa doença ainda não tem cura. Eu ainda ressalto isso porque a evolução tecnológica nesse campo é muito grande. A gente tem muita esperança de que isso mude muito em breve”, afirma.

Ele explica que um dos principais sintomas da doença é o aumento de sal no suor do paciente. Por isso, a fibrose cística é popularmente conhecida como “Doença do Beijo Salgado”, e uma de suas principais formas de diagnóstico se dá por um teste no suor. “É muito importante que avós, tios ou pais tenham conhecimento desses sintomas, porque, às vezes, são eles que fazem esse diagnóstico ao beijar a testa da criança e sentir esse suor mais salgado que o normal”, diz.

Apesar de rara, a doença tem sido vista em um maior número de casos nos últimos anos e é facilmente confundida com outro tipo de enfermidade. “A fibrose cística é muito confundida por ter sintomas semelhantes aos de outras doenças, inclusive respiratórias”, explica. Os principais sintomas são: pneumonia de repetição, tosse crônica, diarreia, suor mais salgado. Para o diagnóstico, os exames mais comuns são o Teste do Pezinho, Teste do Suor e exames genéticos. “Os testes genéticos também têm o papel de apontar se essa criança tem variantes ou mutações que são elegíveis às novas medicações, que são quase personalizadas, uma vez que atuam em mutações específicas da doença”, ressalta.

Transplantes

Silveira destaca a importância de um programa realizado em parceria com o Grupo Brasileiro de Estudos em Fibrose Cística (GBEFC), que consiste em oferecer, gratuitamente, o sequenciamento genético aos pacientes com fibrose cística no Brasil, por meio da coleta do exame via método Swab (coleta de saliva). “Hoje, mais de 75% da população com fibrose cística no país conhece sua mutação. Acho isso muito relevante: termos a triagem neonatal, o conhecimento genético e, além disso, o fichamento desses pacientes”, frisa. “Isso dá uma previsibilidade muito grande para quem faz política pública”, emenda.

Segundo o GBEFC, para participar do projeto, o paciente precisa estar cadastrado no Registro Brasileiro de Fibrose Cística (REBRAFC), documento científico que informa dados sobre a FC no Brasil. Esde cadastro é feito pelo médico do Centro de Referência. Os pacientes fazem a coleta diretamente na consulta. Para o exame, cada centro de referência do país recebe os kits para coleta e o paciente deve conversar com seu médico a respeito da participação no projeto. Quando sair o resultado, o Grupo Brasileiro publica os dados no Registro Brasileiro de Fibrose Cística, além de enviar para cada paciente.

É preciso ressaltar, porém, que toda a complexidade do tratamento da fibrose cística coincide com um sistema público de saúde pressionado pela pandemia do novo coronavírus. “Temos uma grande pressão no nosso Sistema Único de Saúde, que é onde temos que ter o maior cuidado, pois foi com ele que a gente enfrentou a pandemia e é com ele que a gente vai enfrentar todos os outros desafios. O SUS foi muito pressionado com a pandemia e, nas doenças pulmonares, nós sentimos isso, porque foram muito demandados os serviços de cuidado respiratório e, agora, os serviços de reabilitação também, porque não podemos esquecer que, além da covid, tem o pós-covid”, alerta Silveira.

Segundo o diretor do Unidos pela Vida, além da pressão sobre o sistema de saúde, a pandemia diminuiu o número de doações de órgãos importantes para aqueles com problemas pulmonares. Um estudo publicado em setembro na revista científica The Lancet Public Health mostra que o total de transplantes realizados no mundo caiu 16% no último ano. “Precisamos ter mais centros de recuperação pulmonar e cuidar do nosso programa de transplante, que foi muito impactado pela pandemia, pois tivemos uma queda expressiva no número de doações e um aumento expressivo na fila por causa disso”, afirma. (GB)