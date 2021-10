Parlamentares defendem acesso a medicamentos para doenças respiratórias graves

CB Correio Braziliense

A incidência de doenças pulmonares graves como: fibrose cística, asma grave e hipertensão pulmonar, têm aumentado - (crédito: Credito:Divulgação/Enfermagemflorence)

Diante das dificuldades enfrentadas pelos portadores de doenças respiratórias graves, o Congresso corre para montar uma frente parlamentar que terá como missão garantir o acesso da população a medicamentos, alguns comercializados a preços elevados. A missão está sendo capitaneada pelo deputado Pedro Westphalen (PP-RS). “A nossa meta é implementar a Frente ainda neste mês”, afirma o parlamentar. “Faltam menos de 30 assinaturas”, frisa.

Na avaliação do parlamentar, no atual cenário, torna-se imperioso a criação de um espaço institucional para debater de forma produtiva e propositiva, as necessidades, desafios e propostas das comunidades de pacientes, familiares, pesquisadores e profissionais de saúde ligados às doenças pulmonares graves, garantindo, assim, o desenvolvimento de políticas púbicas de saúde adequadas para milhões de brasileiros.

“Muitas vezes, as Câmaras Técnicas do governo olham apenas os preços dos medicamentos. Não olham como os pacientes podem se sentir melhor aos serem medicados”, ressalta. “Nosso objetivo, com a Frente, é que políticas públicas sejam executadas de forma eficiente. Para isso, é importante ouvir a voz do paciente, a voz da indústria, a voz do governo, as vozes do parlamento”, acrescenta. “Temos de favorecer, principalmente, os segmentos que não têm acesso a medicamentos.”

Para o deputado, o parlamento deu respostas muito boas durante a pandemia do novo coronavírus. O Congresso tomou a frente para criar as condições à compra das vacinas que estão sendo fundamentais no enfrentamento da pandemia. “Fundamos a Frente Parlamentar de Imunização e, depois veio a pandemia. Fizemos várias reuniões e entendemos porque estavam baixando os graus de imunização no Brasil — inclusive, contra o sarampo”, diz.

Avanços

Agora, o foco está nas doenças respiratórias graves. O que é muito bem-visto pelo diretor de Política Públicas e Advocacy do Instituto Unidos Pela Vida, Cristiano Oliveira. Ele tem um filho com fibrose cística, doença rara que atinge um em cada 10 mil pessoas nascidas vivas. Segundo ele, quanto mais fácil for o acesso aos tratamentos, mais vidas serão salvas. “Temos como avançar muito na prevenção, promoção, diagnóstico e tratamentos. A nossa proposta, com a frente parlamentar, é que esses temas sejam discutidos”, diz Westphalen.

Na opinião do deputado Luiz Antônio Teixeira Jr., o Dr. Luizinho (PP-RJ), o Congresso tem muitas responsabilidades com a população, portanto, uma Frente Parlamentar para o enfrentamento de doenças respiratórias é questão vital. O parlamentar também defende que deputados e senadores discutam formas de conter a alta rotatividade no Ministério da Saúde. Nas últimas duas décadas, o tempo médio de duração de um ministro à frente da pasta foi de um ano. Ele admite que o comando do ministério está muito politizado e quem perde com isso é a população.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como doenças respiratórias aquelas que atingem de maneira crônica as vias aéreas superiores e inferiores. Tais distúrbios estão relacionados a fatores genéticos e hereditários, como a fibrose cística e a hipertensão arterial pulmonar. De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as doenças respiratórias são uma das principais causas de internações hospitalares no país.



