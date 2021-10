Mistério no interior de Minas: casal é executado dentro do carro

Ed Estado de Minas

Um casal de namorados foi executado , dentro do próprio carro, na noite dessa quarta-feira (6/10) em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Os jovens, de 20 e 22 anos, foram baleados por dois homens que estavam em uma motocicleta e abriram fogo após se aproximarem do automóvel. O caso ainda é cercado de mistério.

Letícia Maria Silva Rocha, de 20 anos, e o namorado, Gabriel de Oliveira Faria, 22 anos, podem ter sido executados por engano. Essa é uma das hipóteses levantadas pela polícia, que não descarta outras motivações. Eles foram executados na Rua Laerte Laender, Bairro São Diogo.



Gabriel é filho do sargento Judson, da Polícia Militar. Nem Gabriel nem Letícia tinham antecedentes criminais. Letícia era estudante de medicina veterinária e Gabriel se preparava para o vestibular de medicina. Um vídeo com imagens de e segurança mostra os dois homens se aproximando do carro e atirando contra o casal.

A delegada Érica Ribeiro Sena disse que as polícias Civil e Militar estão empenhados em localizar e prender os homens. Ela disse que o casal estava chegando em um bar quando foram abordados pelos homens.

A Polícia Militar, desde a noite de ontem, realiza uma operação para prender os dois homens. Nesta quinta-feira (7/10), pela manhã, no Bairro Frei Dimas, os policiais apreenderam a motocicleta utilizada pelos homens que atiraram contra o casal. O homem que estava com a motocicleta disse que recebeu R$ 10 para esconder o veículo.