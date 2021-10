Caminhoneiro acha cobra de 2 metros dentro de veículo ao parar para abastecer

CB Correio Braziliense

(crédito: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Uma sucuri com cerca de dois metros foi encontrada escondida entre o estepe e a carroceria de um caminhão no município de Salinas, no Norte de Minas. O homem, que saiu da Bahia e seguia para Montes Claros, só percebeu a presença do animal quando parou em um posto de combustíveis para abastecer o veículo que dirigia.

O sargento Welbert Ferreira de Araújo contou como o episódio aconteceu: “Ele desceu para abastecer, foi verificar alguns itens do veículo e enxergou a cobra. A parte da cauda estava para fora e o restante debaixo do estepe. O que chamou atenção é que essa espécie não é nativa da região”.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate da serpente aconteceu por meio de um gancho apropriado e durou 20 minutos.

A cobra foi encaminhada nesta quinta-feira (7/10) ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Montes Claros para passar por uma avaliação médica para que, em seguida, seja devolvida ao seu habitat natural.