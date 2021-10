Homem passa mal e morre ao anunciar assalto em padaria de Belo Horizonte

Ed Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Google Street View)

Um homem de aproximadamente 40 anos morreu após tentar assaltar uma padaria do Bairro Tupi B, na Região Norte de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (10/10).

Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 6h o homem entrou no estabelecimento, que também funciona como confeitaria, e anunciou o assalto. Armado com uma faca, ele foi em busca do dinheiro que estava no caixa, mas, antes de sair da padaria, ele passou mal e caiu.