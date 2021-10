DEU no www.correiobraziliense.com.br

CB Correio Braziliense

MPF denuncia compra irregular de respiradores

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o ex-secretário adjunto de Saúde de Natal, Vinícius Capuxu de Medeiros, por crimes na compra irregular de 20 respiradores pulmonares. Os respiradores foram comprados para atender pacientes de covid-19 na cidade. O MPF também apresentou denúncia contra o empresário Wender de Sá. Segundo o Ministério Público, eles cometeram os crimes de peculato qualificado, dispensa ilegal de licitação e fraude à execução de contrato administrativo. Segundo o MPF, eles direcionaram ilegalmente a compra de respiradores junto à empresa Spectrum Equipamentos Hospitalares por R$ 2,1 milhões.

R$ 300 milhões

É o impacto econômico da inatividade física de brasileiros, em diferentes regiões do país, segundo estudo realizado pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Os valores são referentes a internações no Sistema Único de Saúde (SUS). “Esse custo seria evitável na medida em que você ampliasse o acesso da população a programas de promoção de atividade física”, disse Marco Antonio Vargas, subchefe do Departamento de Economia da UFF e coordenador executivo da pesquisa, denominada “Implicações socioeconômicas da inatividade física: panorama nacional e implicações para políticas públicas”.

Homem passa mal e morre ao anunciar assalto em padaria

Um homem de 40 anos morreu após tentar assaltar uma padaria do Bairro Tupi B, na Região Norte de Belo Horizonte, na manhã de ontem. Segundo a Polícia Militar, por volta das 6h, o homem entrou no estabelecimento, que também funciona como confeitaria, e anunciou o assalto. Armado com uma faca, ele foi em busca do dinheiro que estava no caixa, mas, antes de sair da padaria, ele passou mal e caiu. O homem foi levado para o Hospital Risoleta Neves, na Região de Venda Nova, mas não resistiu. O dinheiro da padaria foi recuperado e a faca utilizada no assalto está apreendida.