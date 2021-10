Alemanha recua e veta CoronaVac

CB Correio Braziliense

O recuo da Alemanha na permissão de entrada no país de vacinados com o imunizante CoronaVac foi recebido com descontentamento por brasileiros que planejavam visitar o país mais rico da Europa. Em 17 de setembro, o governo de Berlim chegou a liberar a entrada no país daqueles imunizados com a vacina chinesa para visitas ou turismo apenas com um teste de covid-19 com resultado negativo. Mas, seis dias depois, as autoridades alemãs voltaram atrás e afirmaram que brasileiros vacinados com a CoronaVac, na verdade, só poderiam viajar à Alemanha se comprovassem um motivo urgente. Assim, volta a valer a regra anterior, que permitia a entrada para visitas ou turismo apenas de brasileiros completamente vacinados com os imunizantes aprovados pela União Europeia: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca e Janssen. Dos 16 países da Europa que aceitam a entrada de brasileiros imunizados com a CoronaVac, apenas Alemanha, França e Reino Unido exigem alguma medida que difere essas pessoas de quem tenha recebido outra vacina.