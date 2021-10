Rio celebra 90 anos do Cristo

CB Correio Braziliense

Os 90 anos do Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo, foram celebrados em solenidade oficial, ontem, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. A cerimônia seria realizada diante da estátua aniversariante, mas o tempo fechado e chuvoso dos últimos dias fez com que fosse transferida para a catedral.

Presidida pelo arcebispo do Rio, cardeal dom Orani Tempesta, a missa neste feriado de Nossa Senhora de Aparecida contou com a presença de autoridades cariocas e do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. “O Cristo, além de ser um monumento do Brasil, é também um sinal de um país que acolhe o povo. Ele representa tudo aquilo que nos ensinou, de fraternidade e respeito ao próximo, de fazer o bem ao outro”, disse o arcebispo.

Com obras do artista Oskar Metsavaht, um bloco postal em homenagem ao monumento foi lançado na solenidade; também foi apresentada uma medalha comemorativa para marcar os 90 anos. Assim como dom Orani, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), destacou o caráter “acolhedor” do Cristo, símbolo da cidade e do país quando são citados mundo afora.

“O Cristo tem um simbolismo muito forte não só para a cidade do Rio, como também para o Brasil. Ele é uma espécie de bússola, de norte, de ponto de referência para todos os cariocas e para aqueles que adotam e amam essa cidade. Ao mesmo tempo, o Cristo significa cordialidade, a capacidade do nosso povo de receber e acolher a todos os visitantes. E, por fim, o Cristo significa um momento de fé e de esperança no futuro”, disse.

A “esperança” também foi evocada pelo governador Cláudio Castro (PL), que é cantor católico e tem até um clipe no qual se ajoelha diante da estátua. “Que os 90 anos do Cristo Redentor sejam lembrados por todos daqui para a frente como o tempo da reconstrução, da esperança e de uma nova vida para a nossa cidade, nosso estado e nossa Nação”, apontou.

Antes da pandemia, o Cristo recebia cerca de 2 milhões de visitantes por ano. Com 700 metros de altura e 1.100 toneladas, a estátua fica a 709 metros do nível do mar, no morro do Corcovado. A inauguração se deu em 1931. Em 2007, o monumento foi reconhecido como uma das sete maravilhas do mundo moderno.