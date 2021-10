Caminhão perde o freio, invade casa e deixa três feridos

GL Gabriela Leão Silva* - Estado de Minas

Um caminhão perdeu os freios e invadiu uma residência em Ribeirão das Neves (MG) na manhã desta quinta-feira (14/10). Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o motorista do veículo, a passageira e uma pessoa que passava no local no momento do acidente foram levados para um hospital.

Segundo os bombeiros, o chamado ocorreu às 8h41, na Rua Executivo, Bairro Tancredo Neves. Quando o Samu chegou ao local, o motorista do caminhão, de 48 anos, que não quis ser identificado, estava preso às ferragens e consciente. Ele foi encaminhado ao hospital com sinais de fraturas pelo corpo.

Os militares relataram que, de acordo com informações do motorista, ele estava descarregando materiais de construção quando tentou ligar o caminhão, que apresentou falhas nos freios e desceu a rua.

A passageira que estava no caminhão e uma pessoa que passava pelo local também foram encaminhadas ao hospital. Ainda não havia informação sobre o nome, idades nem estado de saúde das vítimas.



