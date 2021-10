Brasileiro pode voltar aos EUA já em novembro

CB Correio Braziliense

A partir de 8 de novembro, brasileiros totalmente vacinados contra a covid-19 poderão voltar a entrar nos Estados Unidos. Ainda assim, os viajantes terão de seguir exigências sanitárias internacionais — como apresentar prova de vacinação completa há mais de 15 dias, emitida por fonte oficial, teste PCR negativo e visto específico.



A informação da data foi confirmada pelo porta-voz da Casa Branca, Kevin Muñoz, na manhã de ontem. A liberação dos brasileiros se deu em razão do ritmo de vacinação no Brasil que, agora, ultrapassa até mesmo alguns percentuais nos EUA.



Também ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a redução do intervalo entre as doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. O espaço entra a primeira e a segunda dose da vacina foi reduzido de 12 para oito semanas.