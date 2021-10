MP-RJ denuncia dois por chacina

CB Correio Braziliense

O Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu, ontem, à Justiça a primeira denúncia no caso da chacina do Jacarezinho — operação policial que deixou 28 mortos na comunidade da zona norte da capital fluminense em maio. Dois policiais civis são acusados por envolvimento no homicídio de Omar Pereira da Silva. De acordo com a promotoria, um dos agentes vai responder por homicídio doloso e fraude processual, enquanto o outro é acusado apenas pelo segundo crime.



Outros dois policiais civis estão sendo investigados. Embora cerca de 300 policiais tenham participado da operação, até agora a investigação feita pelo MP-RJ indica que 24 agentes estavam presentes no ambiente em que um policial e 27 civis morreram. Por enquanto, esses 20 não estão sendo investigados, porque não há indícios de que tenham praticado crimes. O MP-RJ considera que não houve uma ação premeditada da Polícia Civil para matar, como se fosse uma chacina.



Além da acusação oferecida junto ao 2º Tribunal do Júri da Capital, a promotoria pede o afastamento dos agentes de suas funções públicas.