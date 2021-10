Sete mortos em naufrágio no Pantanal

CB Correio Braziliense

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul confirmou, na tarde de ontem, o resgate da 7º vítima do naufrágio com o barco hotel Carcará, na sexta-feira (15), no Pantanal. A embarcação afundou depois de ser atingida por uma forte tempestade de areia enquanto navegava pelo Rio Paraguai.

No momento do acidente, o barco, que transportava 21 pessoas, dirigia-se para o Porto Geral de Corumbá, a 10 quilômetros do local do acidente. Catorze pessoas foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros.

A tempestade que causou o naufrágio também fez outros estragos, com acidentes registrados em diferentes áreas do estado. O primeiro corpo foi encontrado ainda na noite de sexta-feira. Com os reforços na equipe de buscas e já com o dia claro, outras cinco vítimas foram retiradas do rio na manhã de ontem.

Entre as vítimas fatais, quatro pertenciam à mesma família e vinham de Rio Verde (GO). Entre elas, estava o ex-vereador do município, Geraldo Alves. O genro e o neto de Geraldo Alves, Fernando Gomes de Oliveira e Thiago Souza Gomes, respectivamente, também morreram no acidente, além do irmão do ex-vereador, Olímpio Alves de Souza. Um amigo do grupo, Fernando Rodrigues Leão, é outra das vítimas.

A prefeitura de Rio Verde decretou luto de três dias pelas perdas e a Câmara Municipal da cidade publicou comunicado lamentando a morte do ex-vereador. “Cabe destacar o trabalho e a relevante contribuição que Geraldo deu ao progresso da nossa cidade, seja como membro da Loja Maçônica Estrela Verdense, seja como vereador ou presidente do sindicato.”

Em nota, o sindicato rural de Rio Verde, que foi presidido por Geraldo Alves, afirmou que “lamenta profundamente o trágico acidente” e lembrou que ele foi responsável por adquirir a área que hoje é o Tatersal de Leilões do sindicato.

A loja maçônica Grande Oriente Brasil também publicou nota de pesar. “A perda dos nossos irmãos, familiares e amigos, ocorrida nesta tragédia, nos deixa um vazio irreparável.”