DEU no www.correiobraziliense.com.br

CB Correio Braziliense

Brasil recebe 4,5 milhões de vacinas

Um lote, com 4,5 milhões de imunizantes da Pfizer contra a covid-19, chegou ao Brasil, ontem. As vacinas foram desembarcadas no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), em duas aeronaves. Um novo carregamento, com 1,3 milhão de doses, chega hoje ao país. As unidades fazem parte do contrato celebrado entre o laboratório norte-americano e o Ministério da Saúde. Desde o início da campanha de vacinação contra a pandemia do novo coronavírus, já foram distribuídas 310,5 milhões de doses dos imunizantes em uso no Brasil. Até o momento, mais de 101,3 milhões de pessoas concluíram a etapa básica de vacinação, com as duas doses ou dose única das vacinas.



Sobrado desaba em São Paulo

Pelo menos seis casas foram atingidas após o desabamento de um sobrado, em Paraisópolis, comunidade na Zona Sul de São Paulo, no início da noite de ontem. Cinquenta bombeiros, 15 viaturas e um cachorro foram deslocados para o resgate de vítimas. De acordo com o major Palumbo, porta-voz do Corpo dos Bombeiros, cinco vítimas foram resgatadas, duas antes da chegada dos militares. Segundo as informações, seis pessoas estariam dentro do imóvel na hora do desabamento. Entre as vítimas resgatadas, nenhuma estava em estado grave.



Briga termina em incêndio, em BH

Um casal de moradores de rua brigou e colocou fogo nos próprios pertences na madrugada de ontem, em Belo Horizonte. Segundo testemunhas, os dois se empurravam, até que o homem pegou um isqueiro e colocou fogo em um pedaço de pano, jogando em cima dos pertences da mulher. A discussão se tornou ainda mais acalorada, e a mulher, revoltada, pegou um pedaço de pau e arrastou uma de suas roupas atingidas pelo fogo até onde estavam os pertences do homem. Quando os bombeiros chegaram, a situação estava controlada, mas, segundo o Boletim de Ocorrência, as chamas chegaram a atingir um trailer, estacionado próximo ao local da briga.