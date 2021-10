DEU no www.correiobraziliense.com.br

CB Correio Braziliense

Cai número de óbitos por covid-19

O Brasil registrou o menor número de mortes por covid-19 em 24 horas, desde 8 de novembro de 2020. De acordo com o boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), até as 18 horas de ontem, foram confirmados 130 óbitos em 24 horas. No mesmo período foram registrados 5.738 novos casos da doença. Os dados indicam queda nas medianas, mas, de acordo com especialistas, tem influência do feriado do dia 12 de outubro, já que o número de exames realizados foi menor, em relação ao da semana anterior. A comunidade científica avalia a queda no número de casos graves e de mortes como resultado do avanço na campanha de vacinação.



Acidentes com muros no Nordeste

Uma menina de 8 anos foi esmagada por uma placa de concreto que caiu de um muro do metrô, no Recife (PE). O acidente ocorreu por volta das 13h de sábado, quando Kemilly Kethelyn Lino da Silva participava de uma festa. Ela foi socorrida e e está internada em estado grave. Tragédia semelhante tirou a vida de Guilherme Aurélio, 9 anos, atingido pelo muro de uma escola no município de Itabuna (BA), também no sábado (16). O pai, Fábio Guedes dos Santos, 45 anos, está internado em estado grave.

Localizada 7ª vítima de naufrágio

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul localizou e resgatou o corpo da sétima vítima do naufrágio de um barco hotel no rio Paraguai, em Corumbá (MS). O acidente aconteceu na sexta-feira (15), durante uma forte tempestade de areia. Os ventos fortes tombaram embarcação, que transportava 21 pessoas. O passeio pelo Pantanal tinha como destino o Porto Geral de Corumbá, a 10 quilômetros do local da tragédia. De acordo com a Marinha, no momento do acidente os ventos chegaram a 45 km/h. Quatro das sete vítimas eram da mesma família e residiam no município de Rio Verde (GO).