Tempestade colocou capital paulista em atenção para alagamentos

AB Agência Brasil

(crédito: Rovena Rosa/Ag..ncia Brasil)

A segunda-feira (18) começou com tempestade na cidade de São Paulo, o que colocou toda a capital em estado de atenção para alagamentos das 4h46 às 6h35, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Segundo o órgão da prefeitura, as instabilidades associadas a um cavado (área de baixa pressão nas camadas médias da atmosfera), que provocaram chuva com forte intensidade nas últimas horas, perderam força na Grande São Paulo e se deslocaram para as regiões do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

Nas próximas horas o tempo instável continua e novas instabilidades que se deslocam do interior podem atingir novamente a capital e municípios vizinhos. A intermitência das precipitações eleva o potencial para formação de alagamentos e deslizamentos de terra nas áreas de encosta.

Previsão

Para amanhã (19), a previsão é de que o cenário se repita. Céu encoberto com chuva fraca e garoa intermitente. Por conta dos ventos e da umidade alta, a sensação térmica será inferior à temperatura aferida pelos termômetros.

A terça-feira tem mínima prevista de 13 graus Celsius (°C) na madrugada e máxima de 17°C no início da tarde.

Confira algumas medidas simples que podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas;

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas. Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Ao planejar suas viagens, cheque se há ruas bloqueadas em seu trajeto;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pelo número 156 ou cheque no site da CET.