Vídeo mostra moradores procurando comida em caminhão de lixo em Fortaleza

Uma imagem que retrata a situação da fome no Brasil viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (18/10), ao mostrar um grupo de nove pessoas procurando alimentos dentro de um caminhão de lixo, no Bairro Cocó, em Fortaleza. O motorista de aplicativo André Queiroz filmou a cena e publicou no aplicativo TikTok nesse domingo (17).



Um funcionário de um supermercado próximo ao local onde o vídeo foi feito e que prefere não se identificar afirmou em entrevista ao G1 que a cena é comum no local, ocorrendo todas as semanas, e que, além disso, crianças também buscam comidas que seriam jogadas fora.

“É isso aí que você vê no vídeo. Faz pena ver essas pessoas nessa situação humilhante. São idosos e até crianças, algumas vezes. As crianças chegam a entrar no caminhão. Os próprios lixeiros ficam sensibilizados. Alguns chegam até ajudar", disse o funcionário.

Ele explicou, ainda, que a cena passou a ser mais corriqueira depois do início da pandemia. Antes, algumas pessoas faziam buscas no local por materiais recicláveis, como papelão, caixas e plásticos.

"Eram catadores que procuravam material para ser reciclado. Hoje, o que vemos aqui é gente atrás de se alimentar. Eles pegam tudo, hortaliças, mortadela, pão vencido e também as frutas. Uma cena de cortar o coração", concluiu.



