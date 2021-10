Tempestade em BH: carros ficam presos em alagamentos de vias; assista

MA Matheus Adler/ Estado de Minas

A chuva forte que atingiu Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (18/10) pegou motoristas e pedestres de surpresa. Vários veículos ficaram presos em pontos de alagamento pela capital mineira. Em alguns casos, militares do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados.



Na Região Oeste de Belo Horizonte, a Avenida Francisco Sá tem relatos de alagamento. Já na Via Expressa, na altura do Bairro João Pinheiro, na Região Noroeste de Belo Horizonte, vários veículos ficaram presos em um grande ponto de alagamento. Os bombeiros foram acionados, uma vez que um homem estaria pendurado em um poste da via e dois idosos presos em um veículo.

Próximo dali, na Avenida Delta, os bombeiros receberam um chamado em que o solicitante afirmou que um carro estaria sendo arrastado pela correnteza formada por um alagamento. Um jovem estaria dentro do veículo.

BH: carros ficam presos em alagamento na Via Expressa; veja outros pontoshttps://t.co/nxl7NfxBXI pic.twitter.com/UOINWJhjJQ — Estado de Minas (@em_com) October 18, 2021

Por volta das 21h, os bombeiros afirmaram que as situações nas respectivas vias estavam controladas.

Já no Bairro São Geraldo, na Região Leste da capital mineira, os bombeiros foram chamados uma vez que a água estaria entrando em uma casa com idosos. Preocupados, eles acionaram os militares de forma preventiva.

Mais cedo, a Defesa Civil de Belo Horizonte havia interditado algumas ruas da capital mineira por causa dos riscos de alagamento .