Mural com cinzas das queimadas denuncia o declínio ambiental no Brasil

AF Agencia France Presse

(crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

As cinzas escorrem pela peneira em um recipiente onde se prepara a tinta. Os traços com estes restos da natureza na Amazônia e no Pantanal dão forma a um brigadista na parede de um edifício no centro de São Paulo.

'Mundano', um artista local que vincula suas obras a causas sociais, coletou mais de 200 quilos de cinzas de incêndios florestais em território brasileiro e as transformou em matéria-prima para um mural de 1.000 m2, que será inaugurado nesta terça-feira às margens de uma movimentada avenida paulistana.

"A ideia surge de uma impotência. A gente está acompanhando nas últimas décadas e mais forte nos últimos anos um aumento das queimadas em um nível alarmante, batendo todos os recordes", diz à AFP o 'artivista' de 36 anos, cujo nome artístico faz alusão ao compromisso da sua arte com um ativismo "terreno".

Focado em "criar das cinzas algo que gere transformação" e ao mesmo tempo valorizar o trabalho dos brigadistas, Mundano percorreu 10.000 km juntando restos da destruição para denunciá-la nesta parede.

Também fez arte em um edifício próximo no começo de 2020 com o barro tóxico que devastou Brumadinho um ano depois do rompimento de um dique que causou a morte de 270 pessoas.

Agora, busca "trazer as cinzas para as pessoas (da cidade) e criar um pouco mais de empatia", diz Mundano, que percorreu quatro biomas brasileiros: Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica.

"Só quando [o problema] chega perto, impacta", assegura.

Ele mesmo experimentou isso entre junho e julho passados, quando sentiu o calor do fogo, o cansaço dos que combatem as chamas e a dor de ver árvores e animais serem reduzidos a pó.

Esse resíduo de um "crime climático" se espalha no alto do muro e nas latas etiquetadas no chão. A paleta de tons acinzentados, que varia segundo a origem das cinzas e a água que dilui a mistura com verniz, contrasta com as cores vivas de outros murais de São Paulo.

Mas sua arte, diz Mundano, não busca embelezar, mas "provocar as pessoas a gerarem mudanças internas".

"A gente está em uma cidade cinza. O asfalto é cinza, a calçada é cinza, a poluição... E a gente está virando cinza", reflete.

- Homenagem e denúncia -



Grafiteiro na adolescência, o artista ficou conhecido em 2012 por sua iniciativa de imprimir arte em carroças de coletores de materiais recicláveis para valorizar seu trabalho no entorno hostil da metrópole.

A iniciativa atual combina igualmente reconhecimento e protesto.

A responsabilidade desta crise ambiental, assegura Mundano, corresponde tanto aos sucessivos governos "negligentes" com a preservação ambiental quanto a quem desmata e ateia fogo para estender as fronteiras do agronegócio.

Com Jair Bolsonaro na Presidência desde 2019, a Amazônia brasileira, chave no equilíbrio climático global, perdeu, em média, 10.000 km2 por ano, contra 6.500 km2 na década anterior.

Além disso, os incêndios, a maioria dos quais são consequência do desmatamento, se mantiveram em níveis muito alarmantes.

"O governo atual está promovendo um desmonte ambiental e atropelando direitos básicos e universais de populações vulneráveis", diz Mundano, em alusão a projetos do governo Bolsonaro para permitir atividades extrativistas em terras ancestrais.

O Pantanal, maior planície alagada do mundo, perdeu 261.800 hectares pelo fogo este ano até agosto, superando a média histórica, segundo o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa), da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

- Releitura -



"O Brigadista da Floresta", como se intitula o mural, é uma releitura de "O Lavrador de Café", obra do artista brasileiro Cândido Portinari (1903-1962).

Assim como a icônica tela de 1934, o mural exalta a figura do trabalhador em uma paisagem de desmatamento e avanço do agronegócio, mas com elementos do presente.

Fiel à obra original, Mundano destaca em sua homenagem um personagem real, um homem negro. Em seu caso, trata-se de Vinícius Curva de Vento, um brigadista voluntário a quem conheceu no Cerrado. Junto de sua bota, jaz o esqueleto de um jacaré.

O mural faz parte do projeto "Cinzas da Floresta", apoiado, entre outros, por WWF, Greenpeace Brasil e pelo governo municipal, que inclui um documentário.