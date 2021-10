Grávidas não vacinadas têm 5 vezes mais chances de morrer de covid-19

TM Thays Martins

Mulheres grávidas e puérperas que não receberam vacina contra a covid-19, e desenvolveram o quadro grave, têm cinco vezes mais chances de morrer da doença em relação aquelas que tomaram duas doses do imunizante. Esta é a conclusão de um levantamento feito pelo Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19, divulgado nesta terça-feira (19/10).

A análise foi feita com base em dados públicos de 3.972 casos graves de covid-19, entre grávidas e puérperas, registrados a partir de 2 de maio, quando este grupo já podia ser imunizado no Brasil.

Na comparação, 14,5% das gestantes e puérperas, que não tinham se vacinado, morreram. Quando elas tinham tomado ao menos uma dose do imunizante, o número caiu para 9,3%. Já entre as imunizadas com duas doses, somente 3,2% vieram à óbito.

O levantamento também apontou que a maior parte das internações são em grávidas que não foram vacinadas. Ao todo, 80,4% das gestantes internadas com quadros graves da doença não foram imunizadas.

Grávidas e puérperas são consideras grupo de risco para covid-19 e são prioritárias na imunização. No Brasil, elas podem ser imunizadas com a Pfizer e com a CoronaVac.