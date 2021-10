Cão cai em rio e é resgatado pelos bombeiros em Montes Claros

GL Gabriela Leão Silva* - Estado de Minas

(crédito: CBMMG/Divulgação)

Um cãozinho foi resgatado em um rio da cidade de Montes Claros, no Norte de Minas, nesta terça-feira (19/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o animal estava no canal do rio que divide as pistas da Avenida Professor Vicente Guimarães, no Bairro Augusto Mota.

Os militares informaram que o cão é da raça pitbull, mestiço, adulto. Segundo os bombeiros, quando o encontraram, o animal aparentava estar doente e com a visão comprometida. Ele se deslocava pelo canal do rio, sem conseguir encontrar a saída.



Utilizando de técnicas e equipamentos apropriados, os bombeiros conseguiram resgatar o animal, levando-o ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura Municipal de Montes Claros, para ser avaliado por profissional competente e receber os devidos cuidados.

