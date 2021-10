Helicóptero que transportava cocaína cai em MS; dois passageiros morrem

HD Helena Dornelas*

Helicóptero cai em MS e duas pessoas morrem - (crédito: Divulgação Policia Civil)

Um helicóptero que transportava cocaína caiu e matou duas pessoas carbonizadas em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O local do acidente é próximo a fronteira do Brasil com o Paraguai, a 323 quilômetros da capital do estado, Campo Grande.

Durante a queda, vários pacotes da droga ficaram espalhados entre os destroços. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que a navegação aérea não tinha informações sobre o helicóptero e que o voo era clandestino.

Segundo a polícia, estima-se que a aeronave tenha levantado voo no Paraguai com cocaína da Bolívia ou Peru. O destino seria as grandes cidades brasileiras.

Tabletes de droga espalhados em área onde caiu (foto: Divulgação Policia Civil)

O Departamento de Repressão a Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) de Campo Grande esteve no local da queda. De acordo com a Secretária de Segurança Pública de Ponta Porã, as investigações ainda estão sendo concluídas.



*Estagiária sob a supervisão de Pedro Grigori