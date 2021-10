Sem gasolina, Porsche de milionário para o trânsito em avenida de Minas Gerais

TF Tim Filho - Especial para o Estado de Minas

Com o preço da gasolina pela hora da morte, é natural que os motoristas, principalmente aqueles que têm carros populares e usados, reclamem do preço do combustível. Mas nesta terça-feira (19/10) em Ipatinga, na Região do Rio Doce, enquanto os carros populares passavam roncando os motores e com os tanques cheio, na Avenida Selim José de Sales, no Bairro Cidade Nobre, um Porsche Panamera estava parado em uma das pistas, sem gasolina.

O Porsche Panamera, avaliado em aproximadamente R$ 700 mil, pertence ao empresário Anderson Franco, conhecido em Ipatinga por estar construindo um palácio estilo aos dos príncipes de Dubai, no condomínio Village Nobre. A construção deste palácio já foi destaque em sites de notícia da região, e motivou as piadinhas feitas por populares sobre o infortúnio do empresário, parado com seu carro, sem gasolina, em uma das principais avenidas da cidade.



“Olha aí, Anderson, até o escortinho tá te zoando”, disse um rapaz que filmava o Porsche Panamera sem gasolina, e se referindo ao motorista de um Ford Escort, que passou rindo da situação em que se encontrava o carro do empresário. Anderson Franco, vestido com um agasalho esportivo, empresário, risonho, levou tudo na brincadeira, com muito bom humor.



O vídeo feito pelo rapaz que debochava do empresário foi publicado nas redes sociais e viralizou rapidamente. Os comentários davam conta de que o preço da gasolina, que tanto incomoda os motoristas de carros populares, havia deixado na mão um empresário milionário, que tem um palácio de 6 mil metros quadrados, com hangar e heliporto.



Anderson Franco e seus funcionários, que usaram galão e mangueira para abastecer o Porsche Panamera, riram da situação. E aparecem no vídeo se divertindo com as piadinhas. Mas a história teve um final feliz. Um dos funcionários de Anderson Franco fez a sucção da gasolina que estava no galão, usando uma mangueira, e resolveu o problema do patrão, que depois de alguns minutos, destravou o trânsito e foi embora com o seu Porsche Panamera.