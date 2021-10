Balas perdidas de clube de tiro atingem casa, denuncia morador

HL Helem Lara - Especial para o EM

Um morador gravou um vídeo denunciando balas perdidas que teriam atingido a casa dele e foram disparadas em um clube de tiro inaugurado neste final de semana em Itaúna, cidade do Centro-Oeste mineiro. O Clube de Tiro de Itaúna fica na comunidade rural de Sumidouro e, de acordo com o presidente da entidade, Filipe Fernandes, as instalações foram vistoriadas e autorizadas pelo Exército e pela prefeitura.

No vídeo ( que você confere abaixo ) o morador mostra cápsulas das balas de grosso calibre que teriam atingido a casa dele e dos vizinhos. "Olha o tamanho dessa bala aqui que quase atingiu o meu menino que estava brincando de bicicleta", mostra o morador pedindo ajuda das autoridades.

Comissão de vereadores

Questionada, a prefeitura de Itaúna respondeu, por meio da assessoria de comunicação, que o prefeito Neider Moreira (PSD) não tinha conhecimento do clube de tiro até o final de semana quando ficou sabendo da inauguração por meio das redes sociais. De acordo com o assessor de comunicação, Hermano Martins, o alvará realmente foi emitido e por parte do município a situação está regular. Somente na quinta-feira ele terá acesso à documentação da entidade.



Ele informou que uma comissão de vereadores irá ao local nesta quinta-feira, 22/10, para vistoriar o clube de tiro e ouvir os moradores. Dois vereadores que vão integrar a comissão, Gustavo Dornas Barbosa (PATRIOTA) e Kaio Guimarães (PSC), já estiveram no clube na inauguração. Kaio Guimarães postou um vídeo em suas redes sociais ao lado do colega da Câmara, atirando com fuzis durante o evento. Ele afirmou que foi ao local como consumidor e que seguiram todas as medidas de segurança e proteção que foram orientadas pelos instrutores. "Tendo em vista que fomos ao local como consumidores, entramos em contato com o clube de tiro e informamos sobre as reclamações citadas no vídeo para que fossem tomadas as medidas necessárias para avaliar o ocorrido, e caso necessário tomar as medidas cabíveis para solucionar o problema", afirmou o vereador ressaltando que fará parte da comissão que vai fazer as vistorias.

Autorização do Exército





O presidente do Clube de Tiro de Itaúna, Filipe Fernandes, afirmou que entrou em contato com o morador para averiguar o que pode ter acontecido. Ele não sabe explicar o que pode ter ocorrido e acha um exagero dizer que foram balas perdidas que atingiram a casa. "O que chegou na casa dele foram estilhaços da balas. Estilhaços muito pequenos", afirma Filipe Fernandes.



Ele não sabe explicar o que pode ter acontecido que resultou em residências sendo atingidas, ainda que por estilhaços de balas. Filipe Fernandes informou que assim que tomou conhecimento do vídeo foi até a casa do morador para averiguar e que todas as possibilidades estão sendo estudadas. "Estamos olhando tudo e estudando cada detalhe", informou o presidente do clube de tiro.



Ele informa que tem toda a documentação exigida para o funcionamento do clube de tiro. "Toda a documentação está em dia, laudos dos engenheiros, do Corpo de Bombeiros, Plano de Segurança, alvará da prefeitura e autorização do Exército, temos tudo em ordem", garante o presidente.



Ele encaminhou fotos do espaço e afirma que o talude ao fundo, que fica na direção onde os tiros são disparados tem uma altura de 10m, superior aos 6m que teriam sido orientados pelo Exército para o local, e mais 4m de barreira de pneus. Depois do talude há ainda uma mata de 200m até o muro do clube de tiro mostrado pelo morador no vídeo.

Encaminhamos o vídeo para a assessoria de comunicação do Exército e para a quarta região, que emitiu a autorização do Clube de Tiro de Itaúna, questionando o que pode ter ocorrido e quais medidas devem ser tomadas, mas até o fechamento da matéria não tivemos retorno.