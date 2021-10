Ônibus que levava candidatos a concurso tomba no Ceará

Md Mariana de Ávila

Na madrugada desta sexta-feira (22/10), um ônibus com passageiros tombou na descida da Serra em Tianguá, no Ceará. O acidente aconteceu no quilômetro 301 da BR-222, por volta das 3h desta madrugada, causando interdição total da pista. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram constatadas duas mortes no local e outras duas no hospital. De acordo com a corporação, passageiros estariam vindo do Maranhão para realização do concurso da Funsaúde em Fortaleza (CE).

Outro ônibus que transportava profissionais de saúde passava pelo local e os próprios passageiros iniciaram os atendimentos emergenciais às vítimas do acidente.

De acordo com informações confirmadas pela PRF ao Correio, o ônibus envolvido no acidente havia sido autuado no mês passado na região de Sobral (CE) por trafegar em mau estado de conservação. Na ocasião, ele foi escoltado pela PRF até o local para conserto do veículo.

Ainda de acordo com a PRF, o número de vítimas não fatais atendidas ainda está sendo levantado. Mais cedo, a corporação havia informado que o motorista teria fugido do local. No entanto, a própria PRF retificou a informação e disse que ele pode estar entre as vítimas levadas ao hospital, não tendo fugido, mas sim retirado do local sem o conhecimento da PRF. A informação ainda é preliminar.

Por meio das redes sociais, o governador do Ceará, Camilo Santana, prestou solidariedade às vítimas e informou que o governo do estado está prestando todo o atendimento necessário às vítimas.