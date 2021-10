Quanto mais velha, maiores são as chances de uma menina ser estuprada

CN Cristiane Noberto

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil )

As meninas representam 77% do total das vítimas de estupro entre crianças de 0 a 9 anos no Brasil, e os meninos, 23%. Entre crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, o número corresponde a 91% dos registros. Isso indica que, quanto mais velha a vítima, maior a chance de ela ser uma menina.

Os números estão no Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, levantamento do Unicef em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado nesta sexta-feira (22/10).

Ainda que as meninas sejam maiores vítimas de estupro, os meninos também estão na mira dos abusadores, em especial os bebês e crianças de até 9 anos, que correspondem a 59% dos casos. Especificamente por idade, 21% tinham entre 0 e 4 anos, 39% entre 5 e 9 anos, 30% entre 10 e 14 anos, e 11% entre 15 e 19 anos.