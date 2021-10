Tanqueiros anunciam suspensão da greve em Minas Gerais

IB Isabela Bernardes*/ Estado de Minas

Postos chegaram a ficar sem combustíveis na capital mineira - (crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A greve dos tanqueiros está suspensa em Minas Gerais. O anúncio foi feito pouco depois das 15h, pelo presidente do Sindtanque-MG, Irani Gomes. Apesar da trégua, eles afirmam que ainda "aguardam uma posição do Governo de Minas".

"Após a sensibilidade das distribuidoras, junto as transportadoras de combustível e derivado de petróleo no estado de Minas Gerais, eles decidiram suspender a paralisação até o momento. Mas ainda aguardam uma posição do Governo do Estado referente as alíquotas dos combustíveis", disse Irani Gomes.

O Minaspetro também confirmou a suspensão e afirmou, por meio de nota, que os caminhões já começaram a ser abastecidos normalmente. Veja:

"O Minaspetro recebeu a informação que a greve dos tanqueiros acaba de ser cessada. Portanto, as bases estão abertas e os caminhões já começam a ser abastecidos normalmente. Tão logo os veículos comecem a sair de Betim, o abastecimento de combustíveis em todo o estado de Minas Gerais deverá ser normalizado em aproximadamente 24 horas".