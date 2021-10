Homem é preso após tentar matar mulher com golpe de foice

ID Ivan Drummond - Estado de Minas

Vítima procurou a Delegacia de Polícia em Santa Maria do Suaçuí para denunciar o companheiro - (crédito: PCMG/Divulgação)

Um homem, de 69 anos, acusado de tentar assassinar sua mulher, de 59, foi preso nesta sexta-feira (22/10), pela Polícia Civil, em José Raydan, no Leste do estado. O homem deverá responder pelos crimes de tortura e descumprimento de medida protetiva, além da tentativa de feminicídio.



A PC cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na casa do suspeito.

As investigações tiveram início quando a vítima procurou a Delegacia de Polícia em Santa Maria do Suaçuí, no último dia 4, registrando boletim de ocorrência contra o marido. Segundo ela, o marido tentou matá-la com um golpe de foice.

A vítima conta que, no momento em que o marido partiu para cima dela, teve como reação tentar proteger sua cabeça, usando as mãos. Ela apresentava um corte profundo na mão esquerda.

“Além de ter sofrido essa tentativa de homicídio, a vítima já tinha medida protetiva contra o companheiro, em razão da tortura e das demais agressões sofridas durante os 11 anos de convivência do casal. Tendo em vista a gravidade dos fatos e com o objetivo principal de assegurar a vida da vítima, representamos ao Poder Judiciário pelos mandados de prisão e de busca contra o idoso, deferidos pela Justiça”, diz o delegado Viener Martins, da Delegacia de Santa Maria do Suaçuí.

Nas buscas realizadas na casa do autor, foi encontrada a foice usada na tentativa de feminicídio. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.