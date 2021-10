VÍDEO: Ladrão atira contra comerciante que reagiu a assalto

VL Vinícius Lemos - Especial para o Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um comerciante de Uberlândia foi baleado ao reagir ao um assalto e tentar afugentar os ladrões com uma tesoura. Os ladrões ainda não foi presos e a vítima está no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).



O crime aconteceu no Bairro Martins, Região Central da cidade do Triângulo Mineiro. Eram dois ladrões e um deles tinham um revólver. Depois de anunciarem o roubo o dono do comércio reagiu e tentou golpear os criminosos com a tesoura e eles recuaram.

Contudo, o ladrão armado deu dois tiros antes de fugir e um dos disparos acertou a barriga da vítima que caiu. O outro tiro teria passado próximo à cabeça do homem.

Testemunhas contaram que os ladrões, na fuga, trocaram de roupa para não serem reconhecidos. Mas Polícia Militar informou que foi possível fazer a identificação da dupla por meio de imagens das câmeras de segurança e por eles serem já conhecido por outros crimes. Eles são procurados.



A vítima tem 48 anos e foi levada para o HC-UFU com hemorragia, mas não corria risco de morrer.