Vídeo: Homem usa jacaré como arma durante briga em praia do RJ

Td Talita de Souza

(crédito: Praia_do_Recreio/Instagram)

Um fator inusitado em uma briga entre dois homens na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro, tornou o conflito em uma daquelas situações que, se não fosse o registro em vídeo, ninguém acreditaria. Durante o embate, um jacaré foi usado por um dos homens para ameaçar e tentar agredir o adversário. Veja o momento:

O vídeo foi originalmente divulgado pela página Praia do Recreio e viralizou nas redes sociais. No registro, além dos dois homens, há um guarda-vidas que tenta separar a briga, mas também é ameaçado pela presença do animal.

O homem que detém o jacaré deixa o réptil cair algumas vezes, mas logo pega o animal e o aponta para o adversário. Há, ainda, um cachorro que corre pela cena. É possível ouvir, ao fundo do vídeo, duas pessoas gritando. “Olha o jacaré, gente! Para com isso garoto”, diz uma mulher. “Que loucura”, diz um homem, em tom estarrecido, possivelmente o autor do registro.

Ao O Globo, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou que o guarda-vidas conseguiu conter a confusão e que uma equipe da corporação foi acionada para capturar o jacaré. O animal foi solto em habitat natural, no Parque Natural Municipal de Marapendi, na Barra da Tijuca (RJ).