Anvisa: diretores recebem ameaças de morte contra vacinas para crianças

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Anvisa/Divulga??o)

Os cinco diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) receberam, na quinta-feira (28/10), e-mails com ameaças de morte em caso de uma eventual aprovação de vacinas para crianças entre 5 e 11 anos. As ameaças não citavam a aprovação de nenhuma vacina específica, apesar do foco atual da agência ser a deliberação de imunizantes contra a covid-19.

"Diante da gravidade do fato, a Anvisa informa que oficiou imediatamente às autoridades policiais e o Ministério Público, nos âmbitos Federal, Estadual e Distrital, entre outras, para adoção das medidas cabíveis", disse a agência por meio de nota.

O texto também informa que instituições escolares do Paraná foram alvo das mesmas ameaçadas feitas aos diretores da Anvisa.

A diretoria colegiada ganhou notoriedade da sociedade já que é responsável pela deliberação de normas relacionadas a pandemia da covid-19, e já aprovou, por exemplo, o uso emergencial de vacinas contra a covid-19 no início deste ano.

Cruzeiros

Nesta sexta-feira (29), os diretores aprovaram um protocolo sanitário para orientar o embarque, desembarque e transporte de viajantes em embarcações de cruzeiros marítimos no Brasil. Uma das determinações aos passageiros e à tripulação é a apresentação do comprovante de vacinação completa contra covid-19.