DEU no www.correiobraziliense.com.br

Bandidos invadem residência do cônsul de Portugal

A casa do cônsul de Portugal, no Rio de Janeiro, em Botafogo, foi invadida por criminosos na madrugada de ontem. O cônsul Luiz Gaspar da Silva, familiares e funcionários estavam no local e foram feitos reféns, mas ninguém ficou ferido. O terreno onde fica a residência também abriga a sede do consulado. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo), e uma perícia já foi feita no local. Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança foram requisitadas e agentes realizaram diligências nas imediações, inclusive em uma mata próxima, por onde os criminosos teriam invadido a residência. Segundo o jornal O Globo, a invasão ocorreu por volta das 2h. Os bandidos estavam armados com pistolas e facas. Eles amarraram todos que estavam na casa e os deixaram em um dos cômodos por cerca de 50 minutos. Durante o período, aproveitaram para roubar computador e documentos.

Meia-entrada: veto a PL

é comemorado em SP

Após o veto ao projeto de lei que visava acabar com a meia-entrada de eventos culturais e esportivos no estado de São Paulo feito por Carlos Pignatari (PSDB), governador em exercício, entidades estudantis se manifestaram sobre o tema ontem. Nas redes sociais, a União Nacional dos Estudantes (UNE) chamou o veto de “vitória” e afirmou que a entidade “segue na luta” para que ele “seja mantido”. Já a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) destacou: “Nossa formação não é só dentro da sala de aula! Nossa formação também se constrói com acesso à cultura, esporte e lazer”, fazendo também provocações ao deputado estadual Arthur do Val (Patriota), autor do projeto, que defendia que não houvesse diferenciação na venda de ingressos para todas categorias com direito ao benefício, como estudantes ou idosos. Pignatari vetou integralmente o projeto de lei na sexta-feira, alegando que a proposta “mostra-se incompatível com as normas gerais expedidas pela União”. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado ontem.

Covid-19: 232 mortes em 24h

O Brasil registrou em 24 horas, mais 10.693 novos casos de covid-19. Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde ontem, o total de pessoas infectadas chegou a 21.804.094 desde o início da pandemia. Ainda segundo o levantamento, atualmente 203.890 casos, de pessoas que tiveram o quadro de covid-19 confirmado, estão sendo acompanhados. As secretarias estaduais de saúde registraram também 232 novas mortes em razão de complicações da covid-19. Com os novos dados, o total de pessoas que perderam a vida para a pandemia chegou a 607.694. Sexta-feira eram 607.642. Até ontem, 20.992.510 pessoas se recuperaram da covid-19. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (151.975), Rio de Janeiro (68.347), Minas Gerais (55.552), Paraná (40.503) e Rio Grande do Sul (35.487). Entre os estados com menos óbitos pela pandemia estão Acre (1.845), Amapá (1.991), Roraima (2.029), Tocantins (3.877) e Sergipe (6.029).