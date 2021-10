Desmoronamento em gruta deixa bombeiros soterrados durante treinamento

CB Correio Braziliense

(crédito: reprodução )

Um acidente durante um treinamento em Altinópolis, em São Paulo, deixou 12 bombeiros civis soterrados em uma gruta na madrugada deste domingo (31/10). Ao todo, 26 profissionais estavam no local na hora do acidente.



De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, os profissionais estavam dentro de uma caverna quando o teto caiu sobre as vítimas.

Três delas já foram retiradas do local com fraturas e hipotermia. Outras nove permanecem desaparecidos.

O Corpo de Bombeiros trabalha no resgate com 15 profissionais e quatro viaturas, além do apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).