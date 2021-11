Vídeo: homem com carro enguiçado viraliza por pedir ajuda de calcinha no RJ

Td Talita de Souza

Homem de calcinha é flagrado após carro enguiçar na Linha Amarela - (crédito: Instagram/Reprodução)

“Meu irmão, o Rio de Janeiro não é conversa fiada. Para sobreviver aqui, tem que ser sujeito homem. Olha isso”, introduz o autor de um vídeo que viralizou nas redes sociais no último fim de semana. O registro mostra um carro enguiçado na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, e o motorista, com uma regata branca e uma calcinha vermelha, esperando ajuda. O homem circula normalmente pelo local do incidente, retira e posiciona o triângulo de sinalização atrás do carro e fala ao celular.

“O homem enguiçado, na Linha Amarela, vai pedir socorro e desce de calcinha, amigo. Filho da mãe. Olha isso, cara. Como é que pode uma situação dessas?”, fala aos risos o autor do vídeo. Ele parece não acreditar no que os próprios olhos viam. “Rio de Janeiro, pau quebrando, bala voando, e o cara a uma hora dessas desce de calcinha pra pedir socorro”, diz embasbacado. Veja o vídeo:

O autor do vídeo, no entanto, não revelou a identidade dele ou do motorista. Na internet, moradores do Rio de Janeiro afirmaram que o homem era o locutor Marcelo Tyson, da Rádio FM O Dia, mas ele negou.

Bem-humorado, ele brincou com a situação e postou o vídeo no perfil dele no Instagram. “Gente, esse vídeo tá circulando nas redes sociais e muita gente tá me mandando, mas não sou eu, tá? Espero que esse rapaz tenha conseguido ajuda!”, disse.