Homem se fantasia de ex-goleiro Bruno em festa de halloween

Uma fantasia do frequentador de uma casa de shows em Manaus causou revolta nas redes sociais. Um homem usou uma camisa do Flamengo, com o nome 'Bruno' escrito nas costas e, nas nãos, ele levava um saco de plástico preto, com o nome Eliza. Nas redes sociais, a fantasia foi considerada uma apologia ao feminicídio, ao homenagear o assassino de um casos mais bárbaros do Brasil.

A foto foi postada no story da casa de show Porão do Alemão, mas depois foi apagada. O homem fantasiado fazia uma alusão ao ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, que foi condenado pelo homicídio da atriz Eliza Silva Samúdio, desaparecida e considerada morta em 2010.

Foi realizada uma festa de halloween no local, com a presença de muitas pessoas com fantasias. No entanto, ninguém usava máscara de proteção contra a COVID-19. Vale lembrar que Manaus foi uma das capitais brasileiras que mais sofreu com a pandemia. De acordo com a Secretaria de Saúde do Amazonas, em Manaus, há o registro de 9.481 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

Também no story, nesta terça-feira (02/11), o Porão do Alemão informou que excluiu a foto e disse não compactuar com apologia de qualquer crime. "O Porão do Alemão não compactua com apologia a qualquer crime, inclusive feminicídio." De acordo com a postagem, a responsabilidade pela postagem é do estagiário. "A foto foi postada pelo nosso estagiário que tem 20 anos de idade. O crime foi há cerca de 11 anos. Foi alegado desconhecimento". O bar afirma que assim tomou conhecimento, apagou a foto e advertiu o responsável. A direção informa que o estagiário foi 'temporariamente' afastado.



O estabelecimento é de propriedade do vereador Wiliam Alemão (Solidariedade) que ganhou notoriedade por ser posicionar contra o isolamento social devido à pandemia.

Quase mil dias dias depois da primeira notícia sobre o desaparecimento de Eliza Silva Samudio, o goleiro Bruno foi condenado. Com base na decisão de sete jurados, a juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues determinou no Fórum de Contagem, na Grande BH, que Bruno Fernandes das Dores de Souza fique preso por 22 anos e três meses, 17 anos e seis meses deste tempo em regime fechado.



Bruno foi considerado culpado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, além de sequestro e cárcere privado. Já Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, sua ex-mulher, foi absolvida por 4 votos a 3 pelo cárcere e sequestro do bebê.