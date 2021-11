Após ironizar acusações da CPI, Queiroga lamenta mortos pela doença

ME Maria Eduarda Cardim

Dois dias depois de ironizar as acusações que recebeu da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lamentou, nesta terça-feira (2/11), Dia de Finados, a morte de todos os 607.922 brasileiros pelo novo coronavírus pelas redes sociais. Queiroga ainda ressaltou o compromisso de imunizar a população brasileira até o fim do ano.

"Neste Dia de Finados, vamos rezar por todos os brasileiros que tiveram sua vida interrompida pela #covid-19 e, sobretudo, agradecer aos profissionais de saúde que perderam suas vidas lutando incansavelmente na linha de frente. Todo meu respeito e admiração a esses profissionais", disse o ministro no Twitter.

"O @govbr segue com o compromisso de imunizar nossa população até o fim do ano. Juntos, vamos salvar mais vidas", completou. Até o momento, mais de 120,7 milhões tomaram a segunda dose ou dose única e completaram a imunização contra a covid-19

A declaração de Queiroga ocorre dois dias após o ministro da Saúde ironizar as acusações, que ele e o presidente da República, Jair Bolsonaro, receberam do relatório final da CPI da Covid-19.

Ironia

Durante conversa com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, em encontro em Roma, na Itália, tanto Bolsonaro, quanto Queiroga, debocharam das acusações.

“Sou o único chefe de Estado do mundo investigado e acusado de genocida. É a política, né…”, disse Bolsonaro à Tedros. O ministro da Saúde, presente na conversa, complementa a fala do presidente do Brasil: “Eu também. Vou com ele para Haia. Passear lá em Haia”, afirmou.

Os senadores da CPI avaliam apresentar as denúncias ao Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, na Holanda.