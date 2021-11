Novo email contra agência

CB Correio Braziliense

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou ontem ter recebido nova correspondência eletrônica, desta vez anônima, com ameaças a servidores, diretores, funcionários terceirizados e seus familiares, caso vacinas contra covid-19 para crianças venham a ser aprovadas. Novamente a Anvisa oficiou as mesmas autoridades federais, alertadas na última sexta-feira, quando ocorreu a primeira ameaça. A agência enviou alerta às Presidências da República, do Senado, da Câmara e do STF; Procuradoria Geral da República; Ministérios da Justiça e da Saúde; Casa Civil; Polícia Federal; e Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. "Em meio a essas ameaças ao Estado brasileiro, a Anvisa, que detém o poder de polícia desse mesmo Estado no campo da vigilância sanitária, segue com a sua missão institucional de proteger a saúde do cidadão de maneira ampla e se mantém na vanguarda do enfrentamento da covid-19 em nosso país", afirmou o órgão em nota.