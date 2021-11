Senado atualiza Política do Clima

CB Correio Braziliense

O Senado aprovou ontem PL 6.539/2019, que atualiza a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) ao contexto do Acordo de Paris. O texto visa aperfeiçoar a Lei 12.187, de 2009, em particular nos aspectos relacionados à governança das políticas públicas sobre mudança do clima. O relator da matéria, senador Jaques Wagner (PT-BA), disse que o país precisa ser protagonista nas ações de agenda climática. "Do contrário, permanecerá na contramão de suas prioridades sociais e econômicas, que dependem da manutenção dos serviços fornecidos pela natureza", advertiu. O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) alertou para a necessidade de um planejamento robusto. "É muito importante para não ficarmos apenas no mundo das intenções", explicou o senador.