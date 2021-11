TCU promove evento sobre educação pós-pandemia

CB Correio Braziliense

O Tribunal de Contas da União (TCU) promove hoje e amanhã um evento sobre a educação no período pós-pandemia de covid-19. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem a participação prevista na abertura do encontro, que será transmitido, ao vivo, pela EBC e pelas redes sociais do Palácio do Planalto.

A iniciativa faz parte da 5ª edição do Fórum Nacional de Controle. Em 2021, o evento será em formato híbrido, on-line e presencial. Segundo o TCU, o objetivo é integrar as instituições de controle dos três entes da Federação e os diversos atores dos setores público e privado, a fim de compartilhar informações, disseminar boas práticas e buscar soluções inovadoras para transformar a educação no Brasil.

Neste ano, o Fórum de Controle será dividido em cinco painéis. Serão abordados temas como obras paralisadas de instituições de ensino; novas tecnologias na educação; desafios na atuação dos Institutos Federais de Ensino Superior (IFES); formação de capital humano; e a importância do Centro de Governo na educação

O 5º Fórum Nacional de Controle — Educação no Pós-Pandemia é gratuito e aberto. A transmissão completa do evento será feita pelo canal do TCU no YouTube. O encontro presencial acontece no Instituto Serzedello Corrêa (ISC), no Setor de Clubes Esportivos Sul — SCES, trecho 3, lote 3. A lotação é de 150 vagas, em razão dos protocolos de prevenção ao novo coronavírus. O acesso ao auditório somente será possível após confirmada a inscrição. Para participar via YouTube, as vagas são ilimitadas.