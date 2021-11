Covid-19: Óbitos de gestantes e mulheres em resguardo sobe 217%

Ed Estado de Minas

Rossana Pulcineli Vieira Francisco, coordenadora da área de Obstetrícia do OOBR, Docente da Faculdade de Medicina da USP - (crédito: OOBR/Divulgação)

Aumentam em 217% os óbitos de gestantes e puérperas por covid-19, em comparação a 2020. Os números foram divulgados na manhã desta quinta-feira (4/11) pelo Observatório Obstétrico Brasileiro (OOBr) com base em dados sobre o SARS-CoV-2. Desde o início da pandemia, são 1.926 gestantes e puérperas mortas. Somente em 2021, já são contabilizados 1.465 óbitos maternos.

São números atualizados de Síndrome Respiratória Aguda Grave por covid-19 para a população de gestantes e puérperas e para a população infantil até 2 anos. A última atualização do SIVEP-Gripe disponível pelo Ministério da Saúde no site é de ontem, 3 de novembro de 2021.



A letalidade da doença em casos graves (casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG): era de 7,3% em 2020 e agora saltou para 14,3% em 2021. Desde o início da pandemia, uma a cada cinco gestantes e puérperas mortas por covid-19 não teve acesso a unidades de terapia intensiva (UTI) e 32,4% não foram intubadas.



Entre março de 2020 até a última atualização, são 18.534 casos de SRAG confirmados pelo novo coronavírus. Há outros 13.920 registros com 369 mortes entre gestantes e puérperas com SRAG não especificada.



Covid-19 nos primeiros 1000 dias de um bebê



Os primeiros 1000 dias de vida da criança é o período compreendido entre a concepção até os dois primeiros anos de vida (270 dias de gestação e 730 dias de vida da criança). Este é o intervalo que determina todo o futuro da criança no âmbito biológico (crescimento e desenvolvimento), intelectual e social.

Este termo decorre de uma série de estudos publicados na revista de medicina inglesa Lancet, entre 2008 e 2013, que analisou os primeiros mil dias do ciclo de vida, demonstrando que o cuidado se inicia com a mãe durante a gravidez. A falta de políticas públicas de saúde comprometidas com a saúde integral da gestante e da criança desencadeia consequências irreparáveis que impactam diretamente na mortalidade infantil nesta faixa etária.



Desde o início da pandemia, são 12.048 casos de SRAG confirmados por COVID em crianças até dois anos e 973 mortes. O estudo destaca a alta concentração de mortes nos primeiros meses de vida do bebê: 56,2% delas está concentrada até no terceiro mês (547 óbitos).



Dos bebês que morreram por Covid nessa faixa etária, 30,8% não foram para UTI e 38,3% não passaram por intubação, recursos importantes nessas situações.



Considerando todos os casos de SRAG nesse público infantil, foram 33.466 registros e 1.725 mortes em 2020. Neste ano, são 55.873 casos e 1.420 óbitos. Em 2019 (ano anterior à pandemia) haviam sido 19.142 casos de SRAG e 576 mortes nessa faixa etária.



Em 2020, a porcentagem de desconhecimento do agente causador da SRAG foi de 77,8%. Neste ano, essa porcentagem é de 72,7%. O problema se agravou na pandemia, segundo o relatório do observatório. Em 2019, casos de agente etiológico desconhecido eram de 58%.