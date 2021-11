Criança quebra fêmur após ser atingido por portão de uma quadra pública

CG Camilla Germano

(crédito: Reprodução/Folha de Vitória )

Na tarde da última quarta-feira (3/11), um menino de quatro anos foi atingido por um portão da quadra de skate do Bairro São Pedro, em Vitória, no Espírito Santo. Guilherme da Silva Laranjeira estava com o pai no momento do acidente. A família iria se reunir na pracinha para comemorar o aniversário do pai do menino quando o portão caiu em cima de Guilherme.



Os pais levaram o menino para uma clínica próxima a praça, mas em seguida o transferiram para um hospital privado que atendesse o plano de saúde da família. No hospital, Guilherme passou por exames de raio-x na perna e na cabeça, que também foi atingida pelo portão. Foi constatado uma fratura no fêmur da criança.

Guilherme terá que ficar imobilizada da cintura para baixo por cerca de três meses para a recuperação total do osso.



Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que após o incidente uma equipe conversou com Guilherme e com os familiares se colocando à disposição. O órgão afirmou também que a Secretaria Central de Serviços já entrou em contato com a empresa responsável pela obra do parque, realizada em 2020, e está apurando o serviço de execução da obra. Caso alguma inconformidade seja identificada, a empresa será notificada e responsabilizada pelo acidente.