Polícia flagra caminhonetes lotadas de drogas: quase 2 toneladas de maconha

VL Vinícius Lemos - Especial para o EM

(crédito: PMMG/Divulgação)

Quase 2 toneladas de maconha e quatro veículos foram apreendidos em ações das polícia Civil e Militar no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma pessoa foi presa suspeita de envolvimento com o tráfico internacional de drogas.



De acordo com informações da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, a apreensão ocorreu numa chácara às margens da rodovia MCG-452, que liga a cidade de Uberlândia ao distrito de Miraporanga. Os investigadores se dirigiram ao lugar e localizaram duas caminhonetes, ambas com placas de Campo Grande (MS), e uma motocicleta, com placas de Uberlândia, as três em situação suspeita.

Os veículos foram removidos e passarão por exame, a fim de verificação se tinham alguma relação com o tráfico. De acordo com os levantamentos, eles teriam sido utilizados na cobertura e transporte de 1,7 toneladas de maconha.

A droga havia sido encontrada horas antes, depois de uma operação de força-tarefa em uma chácara que resultou na prisão de um homem, de 43 anos, que não passou qualquer informação a respeito do material encontrado na zona rural de Uberlândia. Eram mais de 1,5 mil barras guardadas em mais uma caminhonete.

A maconha foi levada para a Polícia Federal e a investigação agora se concentra em identificar quem são as pessoas que utilizaram os veículo e desde quando eles estavam no local.