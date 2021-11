Desenvolver a Amazônia é desenvolver o Brasil, afirma Mourão

FS Fernanda Strickland

(crédito: MARCOS CORREA)

O vice-presidente da República e presidente do Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão, afirmou nesta sexta-feira (5/11) que desenvolver a Amazônia é desenvolver o Brasil, e que o país está se fortalecendo para cumprir a meta da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26). As declarações foram feitas na CI21 - III Conferência de Comércio Internacional e Serviços do Mercosul.

A conferência tem por objetivo apresentar temas relevantes para o setor de comércio e serviços, no âmbito do bloco econômico, trazendo, como palestrantes, membros das Embaixadas e das Câmaras de Comércio dos países membros e associados.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da CI21 de forma virtual.

