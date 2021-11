Avião que transportava Marília Mendonça foi alvo de denúncias ao MPF e ANAC

CG Camilla Germano

Segundo denúncia Ministério Público Federal (MPF) em Goiás para a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) a aeronave que transportava a cantora Marília Mendonça e quatro outros passageiros teria “irregularidades que colocam em risco tripulantes e passageiros”, conforme o texto.



O processo descreve ainda que a empresa nunca passou por auditoria a fim de serem averiguadas as irregularidades. “É recorrente que a empresa coloque pilotos com jornada de voo estourada para voar, lançando mão do código da ANAC de outro piloto com hora voo liberada, fato presenciado em diversos voos tanto executivos quanto aeromédico na empresa".



Outras irregularidades listadas no documento incluem o descumprimento da regulamentação de pernoite dos tripulantes, instalação da maca, fiação elétrica e cabeamento de oxigênio destinados ao aeromédico precárias e fora das normas ideais de segurança e além da folga social dos pilotos.



O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão ligado à Força Aérea Brasileira, é o órgão responsável pelas investigações da causa do acidente.

O que diz a Anac



Por meio de nota divulgada à imprensa, a Anac se pronunciou sobre a queda do avião da cantora. “A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) se solidariza com os familiares das vítimas do acidente aéreo na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais, nesta sexta-feira (5/11). A aeronave de matrícula PT-ONJ, modelo C90A, tinha como proprietário e operador a empresa Pec Taxi Aereo Ltda e possuía capacidade para transportar seis passageiros, além dos pilotos. De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião estava com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido até 01/07/2022. A empresa tinha autorização para operar táxi-aéreo”.

Tragédia

Marília Mendonça morreu aos 26 anos após o avião em que fazia viagem caiu na cidade de Piedade de Caratinga, Minas Gerais. A cantora realizaria shows em Caratinga e Ouro Branco neste final de semana. Além de Marília, também estavam no avião o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto e o co-piloto.