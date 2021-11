Legista: vítimas de avião de Marília Mendonça tinham politraumatismos

RD Roger Dias - Estado de Minas TF Tim Filho - Especial para o Estado de Minas

Com a difícil tarefa de identificar os corpos das vítimas do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça, o médico-legista Pedro Fernandes afirmou que os ocupantes da aeronave foram detectados com politraumatismos cranianos.



O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, numa região montanhosa de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Além da artista, morreram o produtor Henrique Bahia, o tio e assessor da artista, Abicieli Silveira Dias Filho, acompanhante na maioria das viagens de avião por todo o país, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

"Um traumatismo por queda de avião é aquele que tem energias cinéticas vindo de diversos lados e de muita intensidade, atingindo as regiões letais do corpo, como abdômen, tórax, cabeça e pescoço. Os membros não são tão vitais”, afirmou Pedro Fernandes.



A intenção da Polícia Civil é concluir o trabalho de identificação dos corpos até a meia-noite deste sábado, possibilitando que as famílias façam os sepultamentos a partir desta sábado (6/11), na parte da manhã.

“Os ocupantes têm lesões contundentes. É difícil determinar uma causa ou um evento letal de cada óbito. São diversos fatores que contribuem para a morte deles. É um politraumatismo craniano”, acrescentou.

Durante a necropsia, foram recolhidos materiais que serão enviados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte para análises mais profundas. Segundo o médico legista Pedro Fernandes, os corpos apresentam fraturas múltiplas.

O delegado Regional de Polícia Civil de Caratinga, Ivan Salles, descartou hipóteses referentes ao acidente aéreo: "Infelizmente, existem pessoas maldosas, que estão passando informações inverídicas, porque ficam entusiasmadas com o fato de Marília Mendonça ser uma pessoa famosa".